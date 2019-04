Champions League, ESCLUSIVO Cartacci: “Il City favorito per vincere la Champions. Klopp o Guardiola? Preferisco l’ex Barca”

Il procuratore sportivo Carlo Cartacci sui match di Champions League di oggi

Questa sera alle 21 vanno in scena i quarti di Champions League, Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City.

Per l’occasione abbiamo intervistato in ESCLUSIVA il noto procuratore e opinionista sportivo (Top Calcio 24) Carlo Cartacci, noto conoscitore di calcio inglese che ci ha dato una personale analisi in vista di questi due importanti match.

Ecco quanto detto da Cartacci:

Carlo Cartacci su Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City

“Sono molto contento questa sera di apprezzare le big inglesi, il loro calcio è di un altro livello rispetto agli altri campionati. Per quanto riguarda Tottenham-City ho sempre detto che la squadra di Guardiola è la favorita per la conquista della Premier e della Champions League, ci sono giocatori di altissima caratura e l’allenatore ha dato una filosofia vincente. Non è più il Tottenham spumeggiante dell’anno scorso, ma il giocare nel nuovo stadio può dare al gruppo di Pochettino una carica non indifferente. In più tra le propria fila c’è un Son che è cresciuto tantissimo, non è più solo una promessa ma un esterno di valore assoluto. Per il City sarà importantissima la presenza di Aguero, ma sono convinto che saranno i Citizens a prevalere. Per quanto riguarda Liverpool-Porto non c’è storia, i portoghesi sono una squadra di tutto rispetto ma non può mettere in difficoltà la squadra di Klopp che si basa sul tridente offensivo Salah-Firmino-Manè. Chi preferisco tra Klopp e Guardiola? Sono due ottimi tecnici, ma adoro troppo la genialità del catalano, mentre il tedesco è perfetto con il suo agonismo e spirito vincente a guidare il Liverpool e la sua gloriosa Kop”.

Simone Ciloni