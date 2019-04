Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 9 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 9 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 9 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultimo appuntamento con Alberto Angela ed il suo “Meraviglie-La Penisola dei tesori”, seguito da una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda la replica del format “Il Collegio”, a cui fa seguito il docureality “Giovani e…”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico e di attualità “#cartabianca”. In seconda serata, “Tg3-Linea notte”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone due nuovi episodi delle soap opera “Il Segreto” e “Una vita”, seguiti da “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda il film, in prima tv, “Moglie e marito”, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak: Andrea e Sofia sono sposati da parecchi anni, ma ormai non riescono più a sopportarsi. Un esperimento scientifico mal riuscito fa entrare Andrea nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, e la coppia si ritrova ad affrontare la vita quotidiana nei panni dell’altro. Subito dopo, un altro film: “Un disastro di ragazza”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie “Trial & Error”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Trappola in fondo al mare”: Mare dei caraibi: una coppia piu’ due loro amici trovano un carico di droga in fondo al mare tra i rottami di un aereo precipitato. Presto i proprietari iniziano a ricattarli affinchè si immergano e recuperino il bottino.

