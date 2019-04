Drammatico scontro auto-scooter, un centauro di 26 anni ha perso la vita a Scarlino

Si chiamava Simone Cucci e aveva 26 anni il ragazzo che oggi ha perso la vita sulle strade di Scarlino. La causa della morte un incidente avvenuto tra la sua moto e un’auto

Drammatico incidente stradale questa mattina a Scarlino, piccolo Comune della Provincia toscana di Grosseto. Una vettura è entrata in collisione con uno scooter e l’autista di quest’ultimo mezzo ha perso la vita. Si tratta del giovane Simone Cucci, ragazzo di 26 anni. Gli inquirenti si occuperanno ora di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente stradale mortale a Scarlino, ha perso la vita il 26enne Simone Cucci

Non c’è stato nulla da fare per il giovane Simone Cucci, morto questa mattina in seguito a un incidente stradale occorsogli nel Comune toscano di Scarlino. Il giovane, poco meno che 30enne (aveva 26 anni) era originario di Follonica. La vespa di Simone Cucci ha finito la sua corsa contro un Suv bianco e per lui si sono rivelati inutili tutti i tentativi di rianimazione sul posto che gli operatori sanitari hanno cercato di praticare. Infine, nonostante l’arrivo dell’elicottero Pegaso per trasportare più velocemente il ferito in struttura ospedaliera, gli uomini del 118 hanno soltanto potuto confermare l’avvenuto decesso.

Incidente stradale mortale a Follonica, la vespa è stata schiacciata da un Suv bianco

La strada delle Collacchie è stata raggiunta dagli uomini della Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica. I rilievi dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Stando alle prime notizie diramate online, sembrerebbe che Simone Cucci sia finito sotto il Suv bianco, rimanendo schiacciato dal mezzo. Le cause che abbiano portato al tragico epilogo sono, però, ancora da appurare.

