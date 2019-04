ESCLUSIVA Sen. Giro (FI): “Sulla flat tax ha ragione Di Maio e non Salvini. Toti con un nuovo partito? Meno critiche e più proposte da parte sua”

Ospite qui con noi in redazione il Sen. Giro di ‘Forza Italia’

Buonasera Sen. Giro, per prima cosa vogliamo chiederle come commenta le ultime dichiarazioni del Presidente della Liguria Giovanni Toti che ha recentemente affermato di voler creare un nuovo partito e definito ‘Forza Italia’ un abisso?

Toti ? Lo conosco, gli voglio bene. Come Presidente della Regione sta facendo molto bene. Detto questo mi pare abbia impiegato questi ultimi anni a criticare ‘Forza Italia’ più che a contribuire a migliorarla. Meno critiche più proposte. Un partito nuovo? È vecchia. Sembra ‘Alfano 2 la vendetta’.

Il Sen. Giro sulla flat tax e le dichiarazioni di Toti su ‘Forza Italia’

Qual è il suo parere in merito alla nuova divergenza tra Salvini e Di Maio in merito alla flat tax?

Questi due mi sembrano i ladri di Pisa, che fingono di litigare di giorno e impicciano di notte. Ma sulla flat tax ha incredibilmente ragione Di Maio. Infatti la proposta della Lega è drastica e rischia di aiutare più i ceti alti che i medio-bassi, mentre Berlusconi ha sempre precisato che andava inserita in un quadro composito, dove fossero previste alcune ulteriori detrazioni fiscali mirate per le fasce più deboli, cioè in un sistema comunque di maggiore progressività almeno in fase di avvio.

Simone Ciloni