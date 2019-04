Fedez cancella due concerti: “Ho tante altre cose in ballo” – VIDEO

Ecco perché Fedez ha cancellato due concerti, il rapper presto si prenderà una pausa

Fedez ha deciso di prendersi una pausa, dopo il concerto di ieri al Forum di Assago ha annunciato che ha deciso di cancellare due concerti.

Il noto rapper ha fatto sapere che dovevano fare l’Arena ma non si farà più, non si farà nemmeno la seconda data al Forum di Assago a maggio, lui stesso ha spiegato che in quel periodo sarà a Los Angeles e non ha senso tornare per una sola data dal momento che ha molte altre cose da fare.

Il marito di Chiara Ferragni ha poi svelato che presto si prenderà una pausa: “Dopo questo disco e questo tour è tempo di una pausa. Mi fermerò per un po’. Fa parte del ciclo vitale.Ho tante altre cose in ballo cui dedicarmi.“