GF 16, Cristiano Malgioglio svela: “Nella casa ci sono 3 gay” – VIDEO

Cristiano Malgioglio lancia un curioso scoop al GF 16

Cristiano Malgioglio ha attirato non poco l’attenzione dei telespettatori durante la prima puntata del Grande Fratello 16, in onda ieri 8 aprile su Canale 5.

L’opinionista della nuova edizione del reality è convinto che nella casa più spiata d’Italia ci siano 3 gay, alla conduttrice ha detto di essere felice.

Barbara D’Urso si è mostrata alquanto stupita, ha detto di non sapere nulla della presunta omosessualità di alcuni concorrenti del reality. La conduttrice ha chiesto a Malgioglio sulla base di cosa dice che nella casa ci siano tre ragazzi gay, lui ha spiegato che è una questione di fiuto.

L’opinionista ha poi aggiunto che forse i gay potrebbero essere addirittura 3 e mezzo! Naturalmente Malgioglio non ha svelato di chi si tratta, saranno loro a svelarlo nella casa se ne avranno voglia.

Sono in molti a chiedersi chi tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 16 potrebbe essere omosessuale. Non ci resta che attendere la messa in onda delle altre puntate per scoprire altre interessanti novità.