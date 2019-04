Ilona Staller, ‘Cicciolina’, non ha più soldi: “Vendo tutto” – VIDEO

Ilona Staller ha speso tutti i suoi risparmi, ha deciso di vendere tutto

Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha svelato di non avere più soldi, a detta sua la sua vita è cambiata totalmente quando l’autorità giudiziaria le ha pignorato il vitalizio da ex parlamentare per non aver pagato alcune spese condominiali.

Dopo aver speso tutti i suoi risparmi, per cercare di vivere una vita serena dal punto di vista economico, Cicciolina ha deciso di vendere molte cose importanti per lei.

La Staller ha deciso di mettere in vendita il suo lussuoso attico a Roma di 250 mq, vende anche un pianoforte bianco a mezza coda.

Tante altre sono le cose che metterà in vendita, tra queste anche il suo famoso vestito verde con il quale ha fatto il suo esordio in politica. Lei stessa ha detto: “Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento. Dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro.“