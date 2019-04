Nadia Toffa replica alle critiche sul prezzo dei suoi quadri – VIDEO

Nadia Toffa risponde a chi la accusa di chiedere una cifra troppo alta per i suoi quadri

Continuano le polemiche e le critiche nei confronti di Nadia Toffa per aver messo in vendita i suoi quadri al prezzo di 7000 euro. Moltissimi sui social hanno ritenuto esagerato il valore che la conduttrice ha attribuito ai suoi dipinti.

Coloro che acquisteranno il quadro dovranno effettuare il pagamento ancor prima di poter visionare il dipinto finito, la Toffa dipingerà infatti il quadro solo dopo aver ricevuto l’elevata somma di denaro.

In molti continuano ad attaccarla sui social, convinti che stia approfittando di tutti coloro che fino ad ora l’hanno sostenuta, soprattutto dopo aver confessato di avere il tumore.

Sul suo profilo Instagram Nadia non ha smentito il contenuto della mail inviata a coloro che hanno chiesto informazioni in merito ai suoi quadri. Queste sono alcune delle risposte che ha postato sul suo profilo: “Non comprarlo, fai benissimo”, “Non comprarlo, nessuno ti tiene una pistola puntata, grazie per l’intervento.” Sembra quindi che il prezzo per acquistare i suoi quadri sia davvero di 7000 euro.