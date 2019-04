Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Aprile 2019: l’Ariete si rimette in gioco, i Bilancia sono arrabbiati

Martedì 9 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa di martedì è una giornata importante per un Ariete che vuole risalire la china, cercare delle soluzioni, vivere anche delle buone alternative se certe condizioni di lavoro, certe condizioni d’amore non valgono più. L’Ariete è sempre soggetto a grandi alti e bassi nella propria vita. Nella vita, nell’esistenza dei nati Ariete ci sono sempre dei momenti di grande forza alternati ad altri di grande tensioni e scoraggiamento. Ecco, adesso è tornato per fortuna il momento della rimessa in gioco, che può arrivare anche grazie a una conoscenza speciale, a una occasione che non immagini. Datti da fare e non lasciare nulla di intentato per ritrovare un bel po’ di serenità;

Toro. Il Toro vive una giornata forte per i sentimenti. Momento intenso per rivelare alle persone che ami quanto sono importanti per te e proprio in questi giorni credo che molti nati sotto il segno del Toro, anche di fronte a momenti difficili a livello personale, psicologico, fisico, abbiano avuto la possibilità di ottenere tanti riscontri. Quindi sei un pochino più amato o più considerato? Lo sei sempre stato ma ora le persone apprezzano di più il tuo valore. Chi ha una bella storia la perfeziona entro l’estate;

Gemelli. Oggi la Luna si trova in Gemelli e questo teoricamente dovrebbe garantire un po’ di vivacità, ma la giornata di mercoledì sarà migliore rispetto a quella di oggi, quindi resti un pochino turbato. Io consiglio a tutte le persone che hanno un rapporto d’amore in crisi di stare un po’ attente, perché se il lavoro in questo periodo è lo stesso di prima (anzi, io consiglio ai Gemelli fate le cose che sapete fare e che avete fatto per anni, non cambiate per carità. I progetti che nascono quest’anno secondo me zoppicano un po’), se torni a casa sempre nervoso per motivi di lavoro o pensi che i nuovi progetti potevano essere fatti meglio, accolti in maniera più interessante, poi magari te la prendi col partner e questo non va bene. Credo che anche i Gemelli più forti in questo periodo accettino un ruolo di secondo piano per potersi rimettere in gioco;

Cancro. Continua l’ondata interessante che il Cancro dovrebbe sfruttare appieno anche dal punto di vista professionale. Non bisogna dimenticare che Saturno è opposto, il che vuol dire che ci sono problemi da risolvere, che ci sono contratti da sbloccare, che probabilmente devi rinunciare a un qualcosa o comunque non tutto si può portare avanti. Lo dico anche a chi l’anno scorso ha iniziato un nuovo progetto o vorrebbe fare qualcosa di più: quest’anno resta, sì, faticoso ma sarà anche produttivo, e poi tu, come altri segni come la Vergine, detesti i cambiamenti o meglio gli auspichi per te stesso ma poi quando si tratta di cambiare hai paura. Quest’anno i Cancro che hanno la forza di iniziare un nuovo progetto, mettersi in gioco in altre condizioni avranno una conferma, e cioè che a volte è giusto cambiare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo martedì le stelle promettono al Leone una sorta di grande revisione. Tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, che servono anche per verificare la tenuta sul campo di alcun tue idee perché non ci dimentichiamo che questo è un momento in cui il segno zodiacale del Leone ha bisogno proprio di risorse, ha bisogno di energie. E qui parlo anche di risorse di tipo economico perché per alcuni progetti che hai in mente tocca trovare i soldi. Per la teoria che gli opposti si attraggono e hanno anche delle similitudini, il segno dell’Acquario- come il Leone- ama fare polemiche e quindi in questo giorno bisogna stare attenti soprattutto nei rapporti con l’Acquario.

Vergine. Pare proprio che i Vergine siano un pochino più pensierosi. Quando una persona della Vergine è pensierosa, vista la dominante mercuriana, le riflessioni sono acute, forse anche esagerate. Mercurio in astrologia rappresenta l’intelligenza, rappresenta lo scritto ed ecco perché i Vergine dovrebbero sempre scrivere quello che pensano, mettere nero su bianco tutte le proprie emozioni. Sapere che tra i grandi Vergine ci sono scrittori, ci sono giornalisti: non a caso. Ecco, se per caso ultimamente ci sono state delle situazioni di grande disagio, hai dovuto parlare con delle persone che ti hanno anche regalato qualche momento no, metti nero su bianco le tue riflessioni oppure scrivi, magari fai scrivere, se è necessario, se le cose stanno un po’ messe male, da un avvocato che ti difenda;

Bilancia. La Bilancia non mette in discussione la sua buona volontà ma può mettere in discussione la volontà degli altri e quindi qui abbiamo un oroscopo di Bilancia che sono un po’ arrabbiati, che soprattutto dicono alle persone che stanno attorno “Ma voi dove siete? Perché io qui mi sto mettendo in gioco, sto facendo tanto ma voi non fate nulla per me”. Sarebbe il caso di prendersi un momento di relax, altrimenti questa tensione rischia di sconfinare in amore;

Scorpione. Lo Scorpione è motivato, innamorato (spero). Anche amori part-time possono nascere in questo periodo, dipende da quello che si desidera, da quello che uno cerca. Quelli che hanno una grande storia possono potenziarla. Lo Scorpione quando lascia, e qui mi riferisco a chi è separato da troppo tempo e non ha avuto il coraggio di ricominciare, a volte rimane talmente male che non si fida più e diventa molto, molto diffidente. Sarebbe opportuno reagire. Tu dici che una storia è finita: ma è vero? Pensaci in maniera seria perché se non è così (può capitare anche di non vedere una persona ma di sentirla comunque dentro di noi) allora è molto probabile che tu non abbia la forza di innamorarti di nuovo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La velocità con cui un Sagittario può innamorarsi è altissima come pure la velocità con cui si può lasciare andare ad altre storie, ecco. Quindi attenzione. Tutte le relazioni che sono nate di recente vengono, in qualche modo, esaminate nel dettaglio da queste stelle molto particolari. Le coppie si annoiano? Rischiano? Beh, attenzione: facciamo qualcosa di divertente. Tra l’altro bisogna ricordare anche che questo è un momento buono, preludio di una Pasqua che si potrebbe organizzare fuori porta. Proprio come piace al Sagittario;

Capricorno. Posso dire che i Capricorno che vivono una storia chiusa, che comunque stanno vivendo una delusione d’amore, non sono stati causa di questa delusione. Il Capricorno si è sentito dire “Basta” oppure, in maniera più strategica, ha portato qualcuno a dire basta in maniera tale da poter poi confermare a se stesso “Io non ho fatto nulla, hanno fatto tutto gli altri”. Anche tu tendi ad archiviare tutto, a non dimenticare nulla, però ricordiamo che è arrivata la primavera: si dice fare le pulizie di primavera. Se qualcosa non va vai oltre. Soddisfazione, Saturno consolida: chi ha un’attività in proprio, un società, dovrebbe già aver avuto dall’anno scorso delle opportunità;

Acquario. Probabile che l’Acquario debba fare i conti con un po’ di stanchezza e agitazione e qualche ritardo. Urano è governatore del segno, è entrato in una posizione dissonante. Pare proprio che in questi giorni l’Acquario sia talmente con la testa tra le nuvole da dimenticare anche le cose più importanti. Attenzione a non dimenticare il portafogli, attenzione alle carte di credito, al bancomat. Sono convinto che anche gli Acquario più attenti a questo genere di questioni ultimamente abbiano riscontrato una defezione, una distrazione. “Dove ho messo quella carta?” “Ah sembrava di aver rimesso il bancomat in tasca, non c’è più”, ecco: ci vuole un po’ di attenzione, soprattutto nei confronti dei soldi. Per l’Acquario i soldi sono importanti come per tutti ma non indispensabili. Nella vita contano di più amicizie, amori;

Pesci. Capita sempre per il segno dei Pesci, e in particolare per coloro che hanno una coppia di lunga data, di vivere delle relazioni difficili o periodi di distacco perché è talmente profondo l’amore che prova il segno dei Pesci per una persona che basta davvero un nulla a far scattare la suscettibilità. Ora, è probabile anche che tu abbia mille ragioni per rimproverare qualcuno ma adesso lasciamoci andare. Consiglio per queste 48 ore, anche per quanto riguarda il lavoro e il rapporto con gli altri, di non prendere tutto di petto. Qualche ritardo, qualche imprevisto che saprai superare bene.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

