Vladimir Luxuria, accusa Salvini di incoerenza: “Lo sa che la sua alleata è lesbica?”

Vladimir Luxuria attacca Matteo Salvini, accusandolo di incoerenza per aver stretto accordi con l’Afd, la cui maggiore esponente, Alice Weider, è apertamente omosessuale e a favore delle famiglie Lgbt.

S’infiamma lo scenario politico italiano in vista delle ormai imminenti Elezioni Europee che si terranno a maggio. Ad alimentare la polemica tra le parti in questo caso è stato Vladimir Luxuria, ex parlamentare e attivista Lgbt, che dopo aver preso visione della lista di alleati della Lega, ha accusato Matteo Salvini di essere incoerente su molte posizioni, specie su quella della famiglia.

Luxuria fa riferimento al fatto che Salvini ha stretto accordo con il partito tedesco Afd, la cui leader è Alice Weider. La politica, infatti, è d’accordo con il ministro dell’Interno sulla questione migranti, ma ha una visione diametralmente opposta sulle famiglie e sui matrimoni, visto che da anni ha dichiarato la propria omosessualità e si è sempre schierata in favore delle famiglie moderne, ovvero quelle che, al netto del sesso dei due genitori, permettono ai bambini di crescere serenamente.

L’attacco di Vladimir Luxuria a Matteo Salvini

L’attacco dell’ex parlamentare arriva attraverso le pagine di ‘Adn Kronos‘, a cui Luxuria ha recentemente concesso un’intervista: “Volevo chiedere a Salvini se sa che la leader del partito di estrema destra, di Afd, Alice Weidel, ha una compagna, è dichiaratamente lesbica, cresce due figli, e ha detto che famiglia è dove ci sono dei bambini”, dice infatti l’attivista Lgbt che poi ricorda allo stesso ministro dell’Interno quanto detto pochi giorni fa durante l’incontro internazionale delle famiglie a Verona: “Non era Salvini che anche a Verona ha detto che un figlio deve avere padre e madre? Si può far finta di nulla solo per incassare voti alle Europee con alleanze con partiti di estrema destra?”. Al momento il vice premier non ha risposto all’attacco di Luxuria, ma la strada verso le europee è ancora lunga, dunque non si esclude che possa arrivare una risposta in merito nei prossimi giorni.