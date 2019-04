Walter Nudo ricoverato in ospedale dopo un malore – VIDEO

Walter Nudo ricoverato d’urgenza in ospedale, cosa è successo al vincitore del GF Vip 3?

Al centro del gossip nelle ultime ore Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando ai rumors l’attore sarebbe stato ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills a causa di un problema al cuore, si trovava in California per lavoro.

L’attore dovrebbe tornare in Italia quando starà meglio, ma al momento non ha ancora rotto il silenzio sui social per aggiornare i suoi tantissimi fan in merito alle sue condizioni di salute.

Cosa è successo esattamente all’ex gieffino? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprirlo.