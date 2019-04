Alda D’Eusanio contro l’Isola dei famosi: “Non ci facevano parlare” – VIDEO

Alda D’Eusanio non si è divertita all’Isola, rivolge pesanti critiche agli autori del reality

Alda D’Eusanio ha ricoperto il ruolo di opinionista nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, non è però felice di come siano andate le cose.

Ai microfoni del programma radiofonico L’Italia s’è desta lei stessa ha detto: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. Gli autori ci hanno detto che solo in poche occasioni potevamo parlare. Proporrei agli autori di far fare le televendite agli opinionisti, così almeno parlano due minuti.”

Le parole della D’Eusanio non sono andate giù a Gabriele Parpiglia, storico autore del programma. Il noto giornalista tramite alcune Instagram Stories ha detto che non dovrebbe mai sputare nel piatto in cui ha molto guadagnato. A parer suo non merita rispetto perché manca di rispetto alla parola lavoro.

Parpiglia ha continuato ad attaccare l’opinionista dicendo: “Vuoi fare quelle dichiarazioni? Ok, ma restituisci i soldi visto che ti fanno schifo. Scommetto che non lo farà…”