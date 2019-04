Ajax-Juventus, ESCLUSIVO Edoardo Mecca: “Super calcio degli olandesi. Juve scenda in campo come al ritorno con l’Atletico”

Il noto comico e tifoso bianconero Edoardo Mecca su Ajax-Juventus

E’ l’appuntamento più atteso dai tifosi bianconeri, visto che questa sera la Juventus giocherà contro l’Ajax l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il prossimo sabato alle 15 la ‘Vecchia Signora’ può già conquistare lo scudetto (basta anche un pareggio) contro la Spal, ma l’appuntamento con gli olandesi è fondamentale per la stagione del club di Andrea Agnelli.

A questo proposito abbiamo contattato Edoardo Mecca, noto comico e youtuber (oltre che grande tifoso bianconero) che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo commento in vista del match con l’Ajax:

Edoardo Mecca sul quarto di finale di Champions League Ajax-Juve

“Non sarà facile perché l’Ajax gioca un calcio molto veloce e propositivo, con giovani di talento che corrono a mille all’ora. Con lo scudetto già in tasca per la Juventus la Champions è l’obiettivo più importante dove riversare tutte le energie fisiche e mentali. Le assenze di Emre Can e Chiellini pesano tanto, sono contento che Cristiano Ronaldo sia della partita. Bisogna scendere in campo come contro l’Atletico Madrid. Faccio un grande in bocca al lupo a Rugani che prenderà con ogni probabilità il posto dell’assente Chiellini, è una prova importante per il giocatore. Speriamo di fare risultato anche in vista del ritorno a Torino, questa Juve merita di andare avanti nel massimo torneo continentale”.

Simone Ciloni