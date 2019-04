Ajax-Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “L’assenza di Chiellini? La rosa di Allegri è all’altezza. L’Ajax è sempre stato un grandissimo club”

Analisi di Dino Zoff in vista di Ajax-Juventus

Mancano poche ore al fischio d’inizio dell’andata dei quarti di finale di Champions League, Ajax-Juventus. I bianconeri arrivano a questo importante appuntamento col morale a mille e con lo scudetto praticamente già in tasca, visto che basta un pareggio con la Spal per avere la certezza matematica dell’ottavo tricolore consecutivo.

In vista del match di stasera è stato nostro ospite la leggenda bianconera Dino Zoff, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato la situazione della squadra di Allegri:

Dino Zoff analizza Ajax-Juventus di Champions League

“Quella di stasera sarà una partita spettacolare, la gioventù sfrontata dell’Ajax contro il cinismo e tecnica di una big mondiale come la Juventus. A mio parere non bisogna parlare dell’assenza di Chiellini e del suo sostituto, la rosa di Allegri è ampia ed è in grado di sostituire degnamente ogni infortunato. Cristiano Ronaldo è immenso, ma conta la mentalità del gruppo e non solo dalle prestazioni di un fuoriclasse. Spero in un risultato positivo per i bianconeri che sono più forti, senza pensare alla partita di ritorno a Torino. L’Ajax che ho affrontato io da giocatore era una squadra immensa tra le più forti della storia, la tradizione olandese sforna sempre grandi calciatori e la filosofia vincente farà sempre parte del club di Amsterdam”.

Simone Ciloni