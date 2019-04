Anticipazioni Uomini e Donne 11 aprile 2019: Andrea e Teresa stanno insieme, Andrea Zelletta esce solo con Giorgia

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di domani

Anche domani 11 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Proveremo a darvi le anticipazioni rispetto a quello che vedrete in onda, a partire dalle 14.45, su Canale 5! Prima di iniziare con le vicende dei tronisti viene mandato in onda un filmato in cui si mostra l’ultimo confronto tra Teresa Langella ed Andrea Dal Corso, che avevano deciso di mettere la parola fine alla loro frequentazione. Beh possiamo dire che le cose poi non sono andate esattamente così, poiché l’ex corteggiatore è andato nuovamente a cercarla a casa dove i due si sono chiariti. Andrea rivela di essere spaventato dalla nuova situazione, in quanto le emozioni che provava si sono tramutate in sentimenti. Egli si dichiara felice, ed innamorato, della sua Teresa. L’ex tronista ammette di aver sempre avuto la sua scelta, e che la rifarebbe mille volte. I due ballano al centro dello studio, e vengono fatti scendere i petali.

Andrea Zelletta lascia a casa tutte le sue corteggiatrici ad eccezione di Giorgia

Si continua poi con il trono di Andrea Zelletta, che ne ha sempre una nuova per le sue corteggiatrici. L’ultima volta aveva organizzato per tutte la stessa esterna, e a tutte aveva dato un bacio appassionato. Stavolta decide di non uscire con le sue corteggiatrici, ad eccezione di Giorgia. Ognuna di loro ha delle reazioni diverse, ad esempio Natalia si rifiuta di raggiungerlo perché è lui ad aver sbagliato e che le deve chiedere scusa. Sia Muriel che Klaudia, invece, decidono di raggiungerlo per sentire le sue ragioni e capire cosa c’è che non va. Secondo Andrea è Klaudia che dovrebbe avere le reazioni più forti, in quanto è l’unica con cui ha passato meno tempo ma non capisce realmente com’è fatta. Muriel litiga tanto con Andrea, ma alla fine si chiariscono. Il tronista vuole che le sue corteggiatrici siano se stesse, così da poterle conoscere per bene. L’esterna con Giorgia va molto bene, tra loro scatta quasi il bacio.