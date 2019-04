Auto s’incastra sotto un tir in autostrada: automobilista 25enne muore incastrato tra le lamiere

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Un automobilista 25enne è morto in un terrificante incidente in autostrada: la sua auto è rimasta incastrata sotto un tir.

Questa mattina la Variante del valico, tratto autostradale dell’A1 che conduce in direzione di Firenze, è stato chiuso a causa di un terribile incidente. Il sinistro si è verificato al chilometro 22 dell’autostrada A1, a metà tra l’uscita per la Panoramica e quello per Fiorenzuola.

Sebbene al momento la dinamica dell’accaduto sia ancora al vaglio delle autorità, dalla cronaca locale è emerso che un automobilista di 25 anni non ha fatto in tempo a frenare la sua corsa ed è andato ad urtare un tir che lo precedeva. La sua auto si è conficcata sotto il tir e l’abitacolo è stato letteralmente divelto dall’impatto.

Tragedia in autostrada: nulla da fare per l’automobilista

In seguito al tragico incidente sono state allertate le autorità ed i soccorsi. Già intorno alle 8:30 il tratto in cui si era verificato il sinistro era stato chiuso al traffico ed i soccorsi, coadiuvati dai Vigili del Fuoco erano giunti nei pressi dei mezzi coinvolti nel tentativo di salvare la vita all’automobilista. Una volta estratta l’auto da sotto il tir, gli operatori sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso del ragazzo alla guida. Incolume il cane che si trovava in auto con lui, l’animale è stato consegnato ai veterinari di zona, prima che la famiglia del giovane possa riportarlo a casa.