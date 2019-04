Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 10 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 10 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 10 aprile 2019. Partiamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita di Champions League, Ajax-Juventus, seguita dall’approfondimento sportivo, relativo alla partita stessa.

Su Ra1 2 va in onda un nuovo episodio del “Molo Rosso”, seguito dal film “Poli opposti”: sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, l’avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca, incontra Stefano Parisi, un terapeuta della coppia separato da poco dalla moglie Mariasole. I due entrano immediatamente in conflitto, ma quando Luca, il figlio di Claudia, chiede di andare in terapia da Stefano, i due si rendono ben presto conto che lottare contro le leggi della fisica e’ quasi impossibile.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli. In seconda serata, “Tg3-Linea Notte”.

Passiamo alle Reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La frode”: Robert Miller, magnate dell’alta finanza, sta cercando disperatamente di vendere il proprio impero economico prima che le autorità scoprano i suoi illeciti finanziari e che la sua vita vada in rovina, trascinando nel fango anche la figlia e la moglie Ellen, a cui e’ legato nonostante abbia da tempo una relazione con la giovane mercante d’arte Julie. A causa di un terribile incidente che lo vede coinvolto nell’omicidio dell’amante, Miller si ritrova pero’ costretto a chiedere aiuto a Jimmy Grant, il figlio di un ex dipendente, mentre il detective Michael (Tim Roth) cerca con ogni mezzo di far luce sui punti oscuri della vicenda. A seguire, un altro film: “Miami Vice”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è la D’Urso”. Tra gli altri, questa sera Barbara D’Urso ospiterà anche Nina Moric che parlerà del nuovo arresto di Fabrizio Corona. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 appuntamento con il film “Alice in Wonderland” ed un nuovo episodio della serie “Lucifer”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento culturale di “Atlantide”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 la seconda puntata del torneo culinario “Masterchef All Stars”.

Maria Rita Gagliardi