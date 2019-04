Cristian Imparato, coming out al GF16: “Sono gay e voglio un figlio” – VIDEO

Cristian Imparato ha ammesso di essere gay al GF 16

Cristian Imparato al Grande Fratello 16 ha svelato di essere gay. Negli ultimi anni tante sono state le voci sulla sua presunta omosessualità, ma il cantante non aveva mai fatto coming out.

Nella casa più spiata d’Italia mentre parlava con gli altri concorrenti ha detto: “Io in televisione non ho mai fatto outing. Non mi piace andare in giro a dire di essere gay. Questa è una mia scelta. Però lo sono.”

il gieffino ha poi aggiunto: “In un contesto del genere sarebbe comunque uscito fuori, ma non sarei mai andato a nessuna parte a dirlo. Ma non avrei usato questa cosa nemmeno come strategia. Non la trovo una cosa d’aiuto.”

Nonostante sia ancora molto giovane, Cristian ha fatto sapere che in futuro desidera avere un figlio. Fino ad ora ha incontrato molti ragazzi che non vogliono figli, ma lui pensa che la diversità sia bella e non vuole rinunciare ad avere un figlio perché è gay.