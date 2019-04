ESCLUSIVA Sen. Modena (FI): “In vista delle Europee dobbiamo cambiare l’Europa e mandare a casa il Movimento 5 Stelle”

La Senatrice Modena si esprime sulla flat tax

Buongiorno Sen. Modena e grazie della partecipazione. Come si spiega la volontà del governatore della Liguria Giovanni Toti di voler formare un nuovo partito e abbandonare ‘Forza Italia’?

Mi pare che il Governatore Toti abbia abbassato i toni e proprio oggi ha invitato alla riflessione. Il punto della questione è che oggi ‘Forza Italia’ è completamente concentrata sulla campagna elettorale delle Europee. Dobbiamo dare un segnale chiaro su due versanti: cambiare l’Europa e mandare a casa i ‘Cinque Stelle’ con le loro politiche economiche nefaste per il nostro Paese.

Intervista esclusiva alla Senatrice Modena di ‘Forza Italia’

La flat tax è un altro tema che pare aver creato un confronto differente tra i due vicepremier Salvini e Di Maio: ci dia un suo commento a questo proposito…

La flat tax non può essere fatta da un Governo gialloverde che parla due lingue diverse. La Lega ha in testa una sorta di mini tassa piatta, ai grillini invece non piace perché la vedono solo come una agevolazione per i “ricchi”. In verità la flat tax, così come pensata dal centrodestra, è un disegno complessivo per l’economia del Paese, incompatibile con le misure assistenziali come è, ad esempio, il reddito di cittadinanza.

Simone Ciloni