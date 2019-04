ESCLUSIVA Sen. Perosino (FI): “Le idee di Forza Italia tengono insieme il centrodestra italiano”

Abbiamo intervistato il Senatore Perosino di ‘Forza Italia’

Buongiorno Sen. Perosino, in primis le chiediamo come commenta la volontà del governatore della Liguria Giovanni Toti di fondare un nuovo partito per separarsi da ‘Forza Italia’?

Grazie alla sua storia, gode di un’amicizia consolidata con il Presidente Berlusconi ed è persona che ha dimostrato che si può vincere anche in situazioni difficili e che si può governare bene con gli alleati di centrodestra. A riguardo del partito, Toti sollecita da tempo un rinnovamento della proposta politica al fine di attrarre gli elettori che si astengono oppure hanno votato Lega e Cinque Stelle (con Lega è sana competizione, con il ‘Movimento 5 Stelle’ è contrapposizione netta). Siccome il rinnovamento non avviene, Toti incalza. Il nuovo partito sarebbe un soggetto “cuscinetto” tra Lega e FI che potrebbe raccogliere consensi discreti.

Il Senatore Perosino su Silvio Berlusconi e le Europee

Pochi giorni fa il leader Silvio Berlusconi ha dichiarato che ‘Forza Italia’ è ancora la spina dorsale del centrodestra italiano: ci dia un suo commento a questo proposito e quali sono le sue sensazioni in vista delle Europee?

Il Presidente Berlusconi intende candidarsi per dare il suo apporto carismatico a FI per raggiungere un risultato soddisfacente. Sicuramente avrà successo, relativamente al contesto attuale. Le idee di FI sono veramente quelle che hanno tenuto e possono tenere insieme il centrodestra. Evidentemente con i rapporti di forza mutati a oggi con maggioranza leghista. Salvini dovrà però cambiare idea e non affermare che il centrodestra a livello nazionale non sarà mai più con FI, limitando la collaborazione a livello locale di regioni e comuni. Spero che ciò avvenga.

Simone Ciloni