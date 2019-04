Giulia De Lellis svela: “Se mi fidanzerò sarò io a dirvelo” – VIDEO

Giulia De Lellis torna a parlare della sua vita sentimentale, lei e Andrea sono tornati insieme?

Si torna a parlare ancora una volta di Giulia De Lellis, divenuta nota grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Ieri la nota ed amata influencer in occasione dell’intervento a F Design Week di Milano ha parlato del suo successo e della sua popolarità, sui social ci ha poi tenuto a ringraziare tutti per non averle fatto domande sulla sua vita sentimentale.

È difficile riuscire a mantenere il più stretto riserbo sulla propria vita sentimentale quando si è famosi. Da tempo non si fa che parlare del presunto ritorno di fiamma tra la De Lellis e Andrea Damante.

I due ad oggi non hanno ancora confermato di essere tornati insieme. Dopo aver ringraziato i fan per aver rispettato la sua privacy, l’influencer ha ribadito che questo per lei è un periodo un po’ particolare dal punto di vista sentimentale. Ci ha tenuto poi a precisare che se si fidanzerà lo dirà lei stessa ai suoi tantissimi follower.