Israele, vince di nuovo Netanyahu, è il quinto mandato. Preoccupano le mire sulla Cisgiordania 

Israele, Netanyahu premier per quinta volta

Il premier Benyamin Netanyahu si lancia verso il quinto mandato. In base allo spoglio del 96% dei voti espressi, la coalizione del premier israeliano ha vinto di nuovo alle elezioni. Si tratta della coalizione di destra che ha 65 seggi sui 120 della Knesset, e quindi la maggioranza di governo.

Con la quinta elezione, Netanyahu ha superato il record di Ben Gurion che fino a quel momento era considerato il premier più longevo del Paese. Il nuovo parlamento israeliano si insedierà il 23 aprile.

Preoccupazione per la Cisgordania

Ieri sera sia il premier uscente che il leader della formazione opposta Benyamin Ganzt avevano dichiarato la loro vittoria. “Il popolo d’Israele ha parlato. Grazie alle migliaia di attivisti e a oltre un milione di elettori, in queste elezioni, c’è un chiaro vincitore e un chiaro perdente. Netanyahu ha promesso 40 seggi e ha perso” aveva dichiarato ieri Gantz. Ora però gli exit poll sembrano ribaltare i risultati. Dal canto suo il nuovo premier sostiene “Ringrazio i cittadini di Israele per la loro fiducia inizierò a formare un governo di destra con i nostri partner naturali già stanotte”.

Preoccupano intanto le politiche aggressive promesse da Netanyahu, già noto per aver dato via libera alla violenza sui palestinesi. Il nuovo premier aveva annunciato di voler annettere i territori palestinesi della Cisgiordania. La campagna in politica estera di Netanyahu aggressiva accontenta la destra estrema israeliana ma preoccupa non poco per le sorti dei palestinesi in Cisgiordania. E dopo la decisione di Trump di ‘riconoscere’ come israeliane le alture del Golan (che sono siriane), pare che Netanyahu potrà avere la benedizione del tycoon USA nell’annessione della Cisgiordania.