Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 Aprile 2019: lo Scorpione favorito nei trasferimenti, il Sagittario è un po’ giù di corda

Mercoledì 10 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Meglio agire oggi piuttosto che domani. Sarebbe il caso di dire meglio l’uovo oggi che la gallina domani. In effetti, questo è un periodo che cova qualcosa di interessante per te, assolutamente. Siamo quasi alle porte di questo 17 Aprile, ancora meglio del 20. Gli ultimi 10 giorni di questo mese possono portare vigore, sapienza, energia, programmi, progetti, opportunità. Lo scrissi in tempi non sospetti. Se andate a leggere il mio libro, in qualche modo vi sentirete dire questo che sto dicendo ora. Quindi ribadisco il concetto che pur essendo sempre l’Ariete in una fase molto sperimentale arriva questa grande novità. E i sentimenti possono davvero vivere una fase di rilancio;

Toro. Il Toro deve evitare di spendere soldi. È una cosa forse un po’ banale quella che dico perché, di solito il Toro è piuttosto attento, ma ultimamente ci sono state delle spese maggiori per la forma fisica, per la casa, per sistemare anche una condizione nuova che è partita dall’anno scorso e che ti riguarda anche direttamente. Tu non sei pronto a condizionamenti e a cambiamenti, anzi non ti piace di solito cambiare, ma in questo periodo devi fare buon viso a cattivo gioco. E allora, dove il Toro difetta un po’ perché si rivela un po’ tradizionalista, conservatore, ecco arrivare quell’elemento di forza, la testardaggine, la cocciutaggine, che fa vincere ogni sfida e permette, anche se non si accettano delle piccole rivoluzioni che stanno avvenendo nella tua vita, di portarla avanti con grande impeto e serenità. Incontri da sviluppare e favorire con qualsiasi mezzo;

Gemelli. Meglio di ieri questo mercoledì per i Gemelli, che garantisce qualcosa in più anche se ci troviamo sempre in una condizione particolare per i sentimenti. Ora non dico che tutti i Gemelli sono tristi in amore o che magari si devono aspettare qualcosa che non va, però se si torna a casa con il muso lungo come si fa ad amare? Soprattutto se si è sempre arrabbiati. Magari tu in questo periodo stai portando avanti una questione tutta tua, di lavoro, forse con delle connotazioni di tipo legale e quando torni a casa, giustamente, ne parli al partner: ma bisogna anche parlare d’altro. E poi chi ha i figli dee dedicarsi un po’ di più all’amore. Le coppie in crisi devono comunque essere tenute sotto controllo. L’amore per i figli va riscoperto;

Cancro. Mercoledì giornata attiva per il segno del Cancro, poi domani avremo addirittura la Luna nel tuo segno zodiacale e credo che adesso molti stiano privilegiando, ricercando, l’aspetto sentimentale della vita; quando Venere è attiva la possiamo giocare in due modi: o ci accontentiamo di quello che c’è, e se non abbiamo nessuno pensiamo “Meglio così. Meglio soli che male accompagnati” (e questi sono i Cancretti diciamo più pessimisti), e invece ci sono anche quelli che la vogliono vivere al meglio questa relazione, questa passione. Si può fare un incontro anche occasionale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mercoledì giornata un po’ strana per il Leone. Io direi che questo è un momento in cui le tue strategie sono vincenti, ma che fatica portarle avanti. Sabato e domenica sono due giornate che vedono viaggiare la Luna nel tuo segno. Evidentemente hai delle riunioni? Degli accordi? Devi cercare di piegare la volontà di qualcuno. Tu vuoi fare tutto quello che desideri però ci sono delle persone che non te lo permettono. Il Leone è un grande insegnante, educatore. Spesso i Leone sono anche molto bravi, eh, se si dedicano appunto all’insegnamento, se fanno i professori. In generale, però, lo sono nella vita e spesso se ti metti a parlare, a discutere, proprio perché vorresti comunicare agli altri come si deve fare una cosa.

Vergine. Una parola è poca e due sono troppe. Meglio ricordare che quando ci sono dei problemi bisogna osservare tutto con calma, ma so di giocare sul sicuro visto che la Vergine, di solito, i passettini li fa in avanti piano piano. Oggi non dico che è meglio evitare qualsiasi tipo di incontro, però potresti ritrovarti un po’ agitato, stanco, forse anche troppo fisso su certi problemi. Ecco, una cosa che noto è che i Vergine fino a quando non risolvono un dilemma non vanno avanti e magari non vedono tutto quello che c’è attorno. Prudenza con Leone e Bilancia;

Bilancia. La Bilancia può avere un grande successo personale, anche se di recente per un ritardo, per un guasto, per un problema forse hai dovuto rinunciare a una buona soddisfazione oppure hai dovuto anche rinunciare a un impegno, a un accordo. Direi che questo è un momento particolare per chi lavora con una ditta che già da tempo non funziona perché si stanno cercando nuovi orizzonti, oppure ti hanno chiamato per riparare il danno al posto di qualcun altro e allora attenzione perché la fatica e doppia. Giovedì e venerdì giornate un po’ sottotono;

Scorpione. Le persone Scorpione che hanno il coraggio di chiudere tutte le emozioni negative saranno più forti. Peculiare Venere, eccellente questo momento anche per gli incontri occasionali. Un po’ di rabbia interiore resta. Hai fatto tanto, stai facendo ancora di più, vorresti cambiare la tua vita. Urano è opposto in questo periodo ma non è uno stimolo negativo. Addirittura c’è chi pensa a un trasferimento. Chi vuole fare dei progetti in un’altra città è più favorito.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Se un Sagittario si annoia sono guai per tutti. Non a caso questo segno è opposto ai Gemelli, che amano sempre fare qualcosa in più, che sono molto curiosi. E allora: se al Sagittario manca la curiosità in amore, se al Sagittario manca la voglia di portare avanti progetti di lavoro o oppure è un po’ scoraggiato perché si era fatto delle illusioni e poi, purtroppo, ha dovuto prendere contatto con la dura realtà, beh allora è normale che adesso sia un po’ giù di corda. Non lanciarti se non sai fare una cosa. In questo momento devi fare solo quello che va bene. Tra l’altro, proprio per questo motivo, qualche Sagittario ultimamente ha fatto mea culpa e ha pensato “Quella cosa no avrei dovuto farla”;

Capricorno. Questo momento resta importante per tutti i Capricorno che vogliono recuperare il desiderio di amare. Uno dei mesi più interessanti sarà Maggio, soprattutto dalla seconda metà. Questo è indizio non solo di recupero di un rapporto ma addirittura anche di sistemazione di legami che ora sono un pochino in bilico. Fino a che punto però? È chiaro che se una storia non va, se non sei tu a dire stop ma qualcun altro, devi stare un po’ anche a ricasco di quello che pensa il partner. Quindi io dico recupero sì, perché tu sei convinto, perché tu vuoi recuperare una storia. Attenzione alle relazioni che nascono solo come tampone. Ecco, in particolare se c’è stato un grande amore e adesso non ti va di stare solo perché queste storie potrebbero essere a tempo;

Acquario. L’Acquario trova più forza in questo mercoledì grazie a una Luna favorevole e va detto che ci sono delle situazioni che vanno gestite con molta prudenza. L’Acquario perde i freni inibitori. Attenzione perché questo non è mai stato e non sarà mai il segno delle convenienze, delle opportunità. Quante volte vi ho detto: l’Acquario pur di portare avanti il proprio ideale mangia anche pane e cipolla. Lanciarsi in progetti troppo onerosi, lasciarsi andare in situazioni troppo dispendiose è un pochino sbagliato però c’è una grande voglia di cambiare la propria esistenza. E Urano sta facendo il suo gioco;

Pesci. Imprevisti in casa Pesci, anche per un piccolo dilemma, una tensione. Giovedì e venerdì giornate migliori ma questo mercoledì ricorda che è importante fare le cose con calma. Vivi una strana sensazione di incertezza. Questo non è un periodo in cui puoi essere più degli altri perché senti di essere invece un po’ costretto a una sorta di osservazione della vita. Sei meno attivo ma non per colpa tua. Le persone che hanno da poco affrontato un trasferimento o un cambiamento in amore repentino (ricordo per dovere di cronaca: Dicembre, Gennaio e Febbraio sono stati i mesi più pesanti) inevitabilmente devono recuperare un po’ di serenità. Questo si può fare ma bisogna essere convinti di stare bene. È molto importante amarsi per potere amare.

