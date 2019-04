Soldi dalle studentesse e rapporti hot per far passare gli esami: professore finisce in manette 

Soldi e rapporti per superare gli esami

Chiedeva alle studentesse soldi oppure rapporti sessuali, ed in cambio faceva passare loro l’esame. La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per un professore universitario barese, Fabrizio Volpe, 46 anni.

L’uomo è accusato di concussione, tentata concussione, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale nei confronti di due studentesse. I reati dei quali il professore è accusato risalgono agli anni dal 2011 al 2015, quando avrebbe chiesto alle vittime sesso per riuscire a passare gli esami. Ad una delle due ragazze avrebbe anche domanda dei soldi.

“Vieni con me o ti boccio”

L’uomo era titolare della cattedra di diritto civile, dipartimento di giurisprudenza all’università di Bari. Secondo quanto ha sostenuto la Procura, avrebbe costretto in più occasioni una studentessa di 23 anni a subire “atti sessuali” nel suo studio. Le avrebbe anche chiesto “espressamente di avere rapporti sessuali altrimenti non avrebbe di fatto potuto continuare gli studi”. La ragazza comunque ha rifiutato e a quel punto il professore le ha chiesto 500 euro per passare l’esame.

In sostanza secondo quanto rilevato dalle indagini il professore avrebbe minacciato la ragazza “di impedirle la prosecuzione degli studi universitari o comunque di frapporre ostacoli al suo corretto svolgimento, in quanto persona influente in ambito universitario” facendole prendere brutti voti agli altri esami.

Per l’esame di diritto civile, “dopo aver tentato nuovamente di abusare sessualmente della ragazza” secondo le carte si fece consegnare anche 1000 euro. Non è il primo caso simile in Italia.