The Crown 4, chi è Emma Corrin che interpreterà Lady Diana nella serie targata Netflix

Emma Corrin interpreterà il ruolo di Lady Diana, nella quarta stagione di “The Crown”.

Emma Corrin, attrice sconosciuta ai più, è stata scelta per interpretare il ruolo di Lady Diana in “The Crown”, serie targata Netflix che racconta le gesta della famiglia reale inglese e, nello specifico, la vita della Regina Elisabetta II.

Emma, che la stampa inglese ha definito “una principiante” è una giovane attrice esordiente. Negli anni, la Corrin, che vanta una palese somiglianza con la principessa del Galles, non ha fatto granché, solo qualche puntata di una serie inglese chiamata “Grantchester” e un film, “Misbehaviour”, ancora sconosciuto. Ma, in men che non si dica, questa giovane ragazza con gli occhi azzurri ed i capelli biondi è riuscita a stregare gli addetti ai lavori di Netflix, soprattutto il creatore della serie Peter Morgan che, di lei, ha detto:

“«Emma è una giovane brillante, di talento, che ci ha subito conquistati quando si è presentata ai provini per la parte di Lady D. Non solo ha l’innocenza e la bellezza della giovane Diana, ma altresì possiede la complessità, la statura per interpretare questa donna straordinaria, che da anonima teenager si è trasformata in icona mondiale della propria generazione”.

Emma Corrin: “Felice di interpretare un’icona come Diana”

Anche Emma, del resto, ha espresso parole entusiaste per il ruolo per il quale è stata scelta:

“Sono stata catturata dallo show e pensare, oggi, di essere diventata parte ha un che di surreale. La principessa Diana è stata un’icona, il cui lascito profondo rimane una fonte di ispirazione. Poterla esplorare attraverso la scrittura di Peter Morgan è la più straordinaria delle opportunità e lotterò con tutte le mie forze per renderle giustizia”.

Come se la caverà Emma nei panni della compianta principessa triste? Lo sapremo quando la serie sarà rilasciata sulla piattaforma digitale. Intanto, restiamo in attesa di vedere la terza!

Maria Rita Gagliardi