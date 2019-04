Uno strano oggetto triangolare sorvola l’Oceano Pacifico? I cospiratori sono in allarme

Le immagini catturate dai satelliti non sembrerebbero lasciare spazio a dubbi: un oggetto di forma triangolare ha sorvolato l’Oceano Pacifico. Di cosa si tratta? I cospiratori pronti al dibattito

I cospiratori sono in allarme per delle nuove immagini che sono state catturate dai satelliti. Le foto mostrano un grande oggetto triangolare di colore nero, lungo circa 1500 miglia, che sembra aver sorvolato l’Oceano Pacifico lo scorso 9 Aprile. La zona del globo terrestre interessata è quella relativa alle coste del Sud America. A scoprire la strana presenza MrMBB333, utente star di YouTube che ha visionato le immagini rilasciate da un satellite dell’agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration. Di cosa si tratta? Come sempre gli amanti delle cospirazioni si sono lanciati nelle più disparate e ironiche spiegazioni.

Uno strano oggetto triangolare sorvola l’Oceano Pacifico? È accaduto ieri

Uno strano oggetto non meglio identificato (ma sarà davvero, poi, un oggetto?) di colore nero e di forma triangolare avrebbe sorvolato l’Oceano Pacifico, nella zona relativa alle coste dell’America latina, nella giornata di ieri 9 Aprile 2019. L’oggetto, lungo ben 1500 miglia, è stato inquadrato da un satellite e le immagini relative a questo strano avvistamento sono diventate motivo di dibattito tra i cospiratori. L’oggetto o presunto tale, come spiega lo YouTuber MrMBB333 che ha caricato online un video che mostra le riprese satellitari, sarebbe rimasto visibile nella medesima posizione per sette ore consecutive.

Uno strano oggetto triangolare sorvola l’Oceano Pacifico? Il web ironizza

“Si può vedere quello che sembra un gigantesco triangolo sull’oceano, visibile via satellite. Ho usato questo satellite costantemente ogni anno per 10 anni e non ho mai visto nulla del genere. Mi sembra un triangolo, potrebbe essere un artefatto naturale, ma tutto quello che posso dire è che l’ho usato centinaia di volte e non l’ho mai visto. Non si adatta, non sembra naturale, il resto delle nuvole non lo fa“, ha spiegato l’utente. Ma in rete c’è già chi ironizza sulla sua presunta scoperta, rimarcando scherzosamente come lo YouTuber abbia scoperto quello che semplicemente sembra un triangolo. Nulla di più.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento