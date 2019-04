Virginia Saba, su ˈChi’ spuntano le foto (sensuali) della fidanzata di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio e Virginia Saba sono la nuova coppia del momento. Il settimanale “Chi” ha pubblicato un servizio con delle foto sensuali della Saba scattate ben 9 anni fa

Tutti pazzi per Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba. La coppia è ormai alla ribalta e anche sui social è un tripudio di vignette divertenti e caricature assemblate in chiave ironica. ˈChi‘, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo aver pubblicato le foto dei due mentre- visibilmente innamorati- erano intenti ad amoreggiare su un prato, concede il bis ai suoi lettori e questa volta lo fa andando a pescare le foto che Virginia Saba si fece scattare 9 anni fa per un servizio fotografico. Viene così in luce tutta la sensualità della giornalista, che ha anche un passato da sportiva, ritratta con un abbigliamento intimo molto femminile.

Le foto sensuali di Virginia Saba su ˈChi’, com’era 9 ani fa la fidanzata di Luigi Di Maio

Una Virginia Saba femminile, sensuale e che sembra trovarsi molto a suo agio davanti all’obiettivo fotografico. Questo emerge dal servizio che il settimanale ‘Chi’ ha realizzato riprendendo un book fotografico che la Saba si fece realizzare nel 2010. La donna, ai tempi, coltivava il sogno di diventare modella, ed ecco perché l’esigenza di creare un portfolio per farsi conoscere da agenzie potenzialmente interessate professionalmente a lei. L’idea della carriera in passerella lasciò poi il posto alla professione che la fidanzata di Luigi Di Maio attualmente svolge, e cioè quella di giornalista. Il tutto dopo aver lasciato anche il mondo della pallacanestro: sì, perché Virginia Saba ha avuto anche una vita da sportiva. Ma l’era del digitale non dimentica ed ecco che, dopo quasi un decennio di distanza, sono tornate alla ribalta quelle foto. Nulla di scandaloso, un semplice servizio messo in piedi con articoli di lingerie, costumi da bagno, mascherine piumate come quelle carnascialesche. Però tanto basta a specificare che chiunque finisca sotto i riflettori deve essere pronto ad aspettarsi che la propria vita venga passata al setaccio.

Le foto sensuali di Virginia Saba su ˈChi’, Luigi Di Maio contro Alfonso Signorini

Le foto di Virginia Saba che ‘Chi’ ha pubblicato hanno fortemente infastidito Luigi Di Maio. Il punto non starebbe tanto in un semplice fastidio di un uomo innamorato che da un giorno all’altro ritrova la sua bella sui giornali, ma nel fatto che Alfonso Signorini avrebbe infranto la legge rendendole pubbliche. Pare che la pubblicazione sia avvenuta in mancanza di un’autorizzazione per uso a fini commerciali delle stesse, o almeno questo è quello che avrebbe fatto sapere il Ministro. Dalle pagine del settimanale è arrivata una risposta precisa: nulla “che possa andare al di là di qualche scatto fatto per gioco da un fotografo a una bella ragazza che si diverte al mare o che ha deciso di regalarsi un book di immagini un po’ più sexy del normale solo per vanità personale o perché magari aspira a fare la modella o la showgirl”.

(Fonte: Il Giornale.it)

Maria Mento