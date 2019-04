Adriana Volpe torna a I Fatti Vostri? Giancarlo Magalli sarebbe terrorizzato

Secondo quanto rivelato dal settimanale “Oggi”, Adriana Volpe potrebbe tornare a condurre “I Fatti Vostri”, insieme a Giancarlo Magalli.

Qualche settimana fa, il sito “Tvblog”, in anteprima, ha annunciato la prossima chiusura di “Mezzogiorno in famiglia”. Sospeso definitivamente il programma del fine settimana di Rai 2, Adriana Volpe resterebbe senza alcun programma da condurre, ma per lei, secondo quanto fa sapere il settimanale “Oggi”, si potrebbero riaprire le porte della conduzione de “I Fatti Vostri”, insieme a Giancarlo Magalli, suo collega e, ormai, nemico giurato.

Giancarlo Magalli terrorizzato dal ritorno di Adriana Volpe a “I Fatti Vostri”

Magalli, dal canto suo, non sarebbe affatto contento di questa presunta, ci teniamo a specificarlo, decisione della rete, tanto da essere terrorizzato al solo pensiero di dovere condividere nuovamente gli spazi televisivi con Adriana. E’ notizia di qualche settimana fa (ve ne abbiamo parlato qui) che Magalli andrà a processo contro la Volpe per diffamazione per una lite, avvenuta in diretta tv, lo scorso 2017, quando a “I Fatti Vostri”, Adriana rivelò in diretta tv l’età di Magalli. Giancarlo si arrabbiò moltissimo e le diede della “rompipalle”.

Adriana Volpe dovrà davvero, suo malgrado, abbandonare “Mezzogiorno in famiglia” per fare ritorno alla conduzione de “I Fatti Vostri”? Come reagirà Magalli? Lo scopriremo tra qualche settimana!

