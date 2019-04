Arsenal-Napoli, ESCLUSIVO Mimmo Pesce (Top Calcio 24): “Partita troppo incerta, ma il miglior Napoli può eliminare gli inglesi”

L’opinionista azzurro in vista del big match di Europa League

Questa sera alle 21 all’Emirates di Londra va in scena il big match di questi quarti di finale di Europa League, Arsenal-Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti non vive un buon periodo in campionato, dopo due opache prestazioni con Genoa ed Empoli.

Per l’occasione abbiamo contattato in ESCLUSIVA il noto opinionista sportivo (Top Calcio 24) Mimmo Pesce, noto tifoso azzurro che ha così analizzato la situazione in casa Napoli:

Mimmo Pesce su Arsenal-Napoli

“Non so cosa ci aspetterà stasera perché il Napoli nell’ultimo periodo non è stato per niente brillante. E’ vero che lo scudetto ormai era già sfumato da un pezzo e spero che un confronto così importante con una big mondiale come l’Arsenal dia grandi motivazioni al gruppo di Ancelotti. Non sono molto ottimista per stasera, però posso dire che sulla carta questa squadra può sicuramente eliminare gli inglesi se si esprime al meglio. Ancelotti è un grande allenatore e il vero Napoli lo vedremo l’anno prossimo, questa rosa è ancora troppo ‘sarriana’. In estate si svilupperà la squadra che ha in mente il tecnico e comincerà un nuovo ciclo”.

Simone Ciloni