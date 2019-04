Arsenal-Napoli, ESCLUSIVO Monti (GdS): “Azzurri camaleontici, si scoprirà nei due match qual è il vero Napoli”

Gianluca Monti della ‘Gazzetta dello Sport’ su Arsenal-Napoli

Dopo diverse partite deludenti in campionato, il Napoli questa sera alle 21 torna sulla scena continentale nell’andata dei quarti di finale di Europa League, dove affronterà nientemeno che l’Arsenal di Emery.

Per l’occasione è stato nostro ospite in redazione il noto giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Gianluca Monti, molto legato all’ambiente azzurro che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo personale commento su questo big match. Ecco quanto detto da Monti:

Gianluca Monti in vista di Arsenal-Napoli

“Il doppio confronto con l’Arsenal ci dirà finalmente di che pasta è fatto questo Napoli. Con la Roma è stato a dir poco straordinario, poi le brutte prestazioni con Genoa ed Empoli hanno messo più di un dubbio. Il gruppo di Ancelotti è forte ma i ‘Gunners’ sono molto esperti e sanno come gestire la pressione in questi incontri. L’allenatore è il valore aggiunto di questa squadra, ma in questa stagione ad ora mi sento di dargli un voto non superiore a 6,5. E’ sempre la seconda forza del campionato ed era quasi impossibile pensare di vincere lo scudetto, ma dall’anno prossimo si vedrà veramente la mano del tecnico di Reggiolo in un gruppo che subirà una grande rivoluzione”.

Simone Ciloni