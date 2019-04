Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 11 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 11 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 11 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che manda in onda la terza puntata della fiction, con protagonista Vittoria Puccini, “Mentre ero via”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Escape Plan-Fuga dall’inferno”: Ray Breslin e’ un esperto di sicurezza strutturale. Ha progettato nella sua vita infernali prigioni governative dalle quali e’ impossibile evadere e di cui conosce ogni segreto. Le sue capacita’ pero’ sono messe a dura prova quando, incastrato, finisce lui stesso ad essere prigioniero di una delle strutture che ha provveduto a ideare. In cerca di una via di fuga per vendicarsi di chi lo ha messo dietro le sbarre, in carcere Breslin conosce Emil Rottmayer, il leader dei prigionieri desideroso come lui di tornare in libertà il prima possibile. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 va in onda la seconda puntata di “A raccontare comincia tu”, programma condotto da Raffaella Carrà che, questa sera, intervisterà Sophia Loren. Subito dopo, nuovo appuntamento con Manuel Agnelli e “Ossigeno”.

Passiamo alle Reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico e di attualità di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “The final cut”.

Su Canale 5 va in onda il film “Sully”: New York 15 gennaio 2009: il volo US Airways 1549 pochi minuti dopo il decollo, a causa di un impatto con uno stormo di uccelli, subisce un’avaria ai motori. Il pilota Chesley “Sully” Sullenberger e’ costretto ad un pericoloso ammaraggio sull’Hudson, riuscendo a salvare tutti i passeggeri. In seconda serata, il “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 risate con l’intrattenimento comico di “Colorado”, condotto da Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Subito dopo, il film “Scary Movie 5”.

Su La7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il grande calcio con la partita di Europa League Arsenal-Napoli.

Stasera in TV, giovedì 11 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Mentre ero via (serie tv)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Escape Plan – Fuga dall’inferno (film)

23:10 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 A raccontare comincia tu

23:05 Ossigeno

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 The Final Cut (film)

Canale 5

21:21 Sully (film)

23:22 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:25 Colorado

0:16 Scary Movie 5 (film)

La 7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:00 Calcio, Europa League – Quarti di Finale (Andata): Arsenal-Napoli

23:00 UEFA Europa League Postpartita

Iris

21:00 Miss Potter (film)

23:06 Identità violate (film)

Cielo

21:15 Contract to Kill (film)

23:05 XXX – Un mestiere a luci rosse

Maria Rita Gagliardi