ESCLUSIVA Sen. Nisini (Lega): “Chiudere i campi rom per ripristinare la legalità”

Intervista alla Senatrice Nisini della ‘Lega’

Buonasera Senatrice Nisini e grazie della sua disponibilità. In un recente dibattito televisivo, il vicepremier Salvini ha affermato di voler chiudere tutti i campi rom presenti sul territorio nazionale: è d’accordo con questa sua linea e quali saranno i benefici e relative conseguenze di questo provvedimento?

Sì, concordo con la linea del vicepremier Salvini. Ricordo infatti che la volontà di chiudere i campi rom è dettata dalla volontà di ripristinare la legalità, non certo dal razzismo! Il problema è legato a coloro che continuano a voler vivere nell’illegalità, al di là della loro origine. Non vi è nessuna discriminazione contro i rom ma la richiesta che vengano rispettati diritti e doveri come tutti i cittadini italiani! Un Paese che vuol vivere nella legalità è un Paese che punta alla sicurezza e al rispetto delle regole dei suoi cittadini. Pertanto coloro che vogliono integrarsi e rispettare le regole sono benvenuti, ma non è tollerabile continuare a sostenere situazioni in cui le persone vivono consapevolmente al di fuori della legge!

La Senatrice Nisini sul reddito di cittadinanza

In merito al reddito di cittadinanza, sempre il Ministro dell’Interno lo ha definito una ‘scommessa che solo il tempo dirà se è stata una misura efficace per trovare lavoro oppure no’: qual è il suo punto di vista a riguardo?

In qualità di membro dell’XI Commissione ho seguito tutto l’iter sul reddito di cittadinanza. Ovviamente dal nostro punto di vista abbiamo cercato di mettere tutti i paletti possibili per evitare i furbetti e quindi attendiamo di vedere i fatti. Se avremo la prova che si è trattato di uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito, potremmo affermare che è stata una misura efficace. Come Lega riteniamo ovviamente non possa essere visto come provvedimento assistenzialista da qualche “furbetto”, vogliamo semplicemente vada a chi ha bisogno.

Simone Ciloni