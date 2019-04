Milan-Lazio, ESCLUSIVO Sarzanini (Dimensione Suono Roma): “Ultima chiamata per i biancocelesti per la Champions League”

Il giornalista e opinionista sportivo Enrico Sarzanini su Milan-Lazio

E’ il big match della 32esima giornata di Serie A, Milan-Lazio. Con la Juventus che ormai ha già in tasca l’ottavo scudetto consecutivo, è la lotta al quarto posto il versante che riversa l’attenzione delle diverse tifoserie, in una guerra aperta tra Milan, Atalanta (a pari punti coi rossoneri), Roma e appunto Lazio.

Per analizzare la situazione in casa biancoceleste è intervenuto in ESCLUSIVA Enrico Sarzanini, giornalista e noto conduttore radiofonico molto vicino all’ambiente laziale.

Ecco quanto detto da Sarzanini:

Enrico Sarzanini analizza Milan-Lazio

“Sono convinto che sia una sorta di ultima chiamata per la Lazio in chiave Champions. Se perde la vedo molto dura recuperare anche perché i biancocelesti hanno un calendario molto difficile. Un pareggio invece potrebbe mantenere viva la possibilità soprattutto alla luce della gara che la Lazio dovrà recuperare il 17 contro l’Udinese. La vittoria darebbe punti e morale e sarebbe un ottimo viatico per questo finale reso molto tosto dalle ultime due inaspettate prestazioni che hanno improvvisamente complicato il cammino”.

Simone Ciloni