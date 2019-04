Nina Moric attacca Karina Cascella: “Sei un pessimo esempio” – VIDEO

Nina Moric si scaglia contro Karina Cascella a Live – Non è la D’Urso

Nina Moric e Karina Cascella si sono scontrate in modo alquanto animato ieri a Live – Non è la D’Urso. L’ex opinionista di Uomini e Donne pensa che a stroncare la carriera della modella sia stato Fabrizio Corona, per questo le ha chiesto se ad oggi è pentita di averlo sposato.

La Moric non ha gradito affatto la domanda della Cascella, ha infatti replicando dicendo che lo sposerebbe altre mille volte. A detta sua tutte le esperienze che ha fatto nella sua vita sono servite a farla rialzare ogni volta che è caduta.

L’ex moglie di Fabrizio Corona ci ha tenuto poi a precisare di essersi allontanata lei dal mondo dello spettacolo, non è quindi dipeso da terze persone.

In studio gli animi si sono presto riscaldati, la Moric si è scagliata contro Karina dicendo: “Chi sei tu per giudicare la mia vita e la mia carriera? Non sei un medico, pensa alla tua vita”.

La modella ha poi concluso dicendo: “Non accetto la morale da una persona che si è svenduta per Uomini e Donne. Prima di guardare gli altri guarda te stessa. Sei un pessimo esempio per tua figlia e per le persone che soffrono”.