Pamela Prati parla di Marco: “C’è chi non ci crede, non è un problema mio” – VIDEO

Il fidanzato di Pamela Prati non esiste? Ecco cosa ha detto Pamela Prati

Da mesi Pamela Prati ha svelato di aver trovato l’amore, a breve sposerà il compagno Marco, i due hanno adottato anche due figli. In più occasioni la showgirl si è detta davvero felice, ha aspettato moltissimi anni ma finalmente pensa di aver trovato l’uomo della sua vita.

Il compagno della Prati non fa parte del mondo dello spettacolo, i due non sono mai apparsi insieme pubblicamente fino ad ora, ciò ha lasciato pensare a molti che Marco potrebbe non essere reale.

Ieri a Live – Non è la D’Urso la showgirl ha cercato di mettere a tacere le critiche dicendo: “Io ho le foto di Marco, ma lui non vuole comparire in pubblico. Se una persona non vuole comparire perché devo costringerlo? Abbiamo fatto la promessa di matrimonio all’estero, ecco perché non è presente al Comune di Roma”.

Pamela ha poi concluso dicendo: “Lui comparirà il giorno che ci sposeremo. C’è chi non crede a tutto questo? Non è un problema mio.”