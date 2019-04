Tragedia nel traffico: bimbo muore in auto mentre la mamma lo porta in ospedale

Tragedia nel traffico di Roma: un bimbo di soli 11 anni è morto mentre la madre cercava di portarlo in ospedale. Il piccolo aveva accusato ripetute crisi respiratorie.

Questa mattina, intorno alle 8, un bambino di 11 anni è morto a causa di una crisi respiratoria molto violenta. Quando si è presentato il violento attacco allergico respiratorio, il piccolo si trovava sul sedile posteriore dell’auto della madre, questa, insieme alla zia, lo stavano portando da Latina all’ospedale Bambin Gesù di Roma, proprio perché nei giorni precedenti aveva accusato episodi simili.

Giunte all’incrocio tra via Wolf Ferrari e via Cristoforo Colombo (all’infermetto) le due donne si sono rese conto che il bambino non riusciva a respirare e, dato che in quel momento le vie erano molto trafficate, hanno chiesto l’aiuto degli agenti della municipale che stavano gestendo il traffico. Questi hanno chiamato i soccorsi via radio e un’ambulanza che si trovava in zona è arrivata sul luogo il prima possibile.

Bimbo muore in auto: la procura indaga per omicidio colposo

Quando i medici del 118 sono arrivati nei pressi dell’auto della donna, il bambino era già svenuto e non respirava. Per diversi minuti hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso. Il corpo del piccolo è stato portato all’ospedale di Tor Vergata, dove verrà effettuata l’autopsia. Gli investigatori cercano di capire se l’intasamento stradale è stato causato dalla preparazione del circuito cittadino per la gara di Moto E che si terrà nei prossimi giorni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.