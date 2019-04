Anticipazioni Uomini e Donne 12 aprile 2019: Angela sempre più in sintonia con Luca, Giulia ammaliata da un nuovo corteggiatore

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Proveremo a darvi alcune anticipazioni, rispetto a quello che accadrà oggi. Si continua con le vicende delle due troniste, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Angela Nasti è uscita con Luca Daffrè: lui l’ha raggiunta nel suo paese natale Napoli, dove hanno fatto una passeggiata per le vie del centro. La tronista ha fatto vedere al corteggiatore la casa in cui abita, ed i luoghi che frequenta più spesso. Angela è molto contenta che il ragazzo si sia dichiarato per lei ed aggiunge anche che secondo il suo parere la sua compagna di trono avesse rosicato. A Luca non interessa molto delle reazioni di Giulia, ed il discorso si chiude li. A quanto pare Angela chiede al corteggiatore di farle vedere il telefono, ma lui si rifiuta categoricamente.

Anticipazioni Uomini e Donne: per Giulia scende un nuovo corteggiatore che la sorprende

Dopo un accesso diverbio tra le due troniste, in seguito a ciò che Angela aveva detto su Giulia nel video, viene trasmessa poi l’esterna con Manuel Galiano. I due sono in un parco ed inizialmente il corteggiatore discute del fatto che a lei possa piacere uno come Giulio, ma non mancano le effusioni anche se la tronista non risparmia a Manuel l’avvertimento di non abbassare la guardia. Giulia è uscita in esterna con Flavio per ben due volte: la prima uscita si svolge in mezzo alle vigne, i due bevono del vino e chiacchierano di tutto e di più. Giulia è visibilmente presa, tanto che decide di organizzare lei la seconda esterna stavolta in piscina. Tra i due c’è già abbastanza complicità, anche dal punto di vista fisico. Manuel esprime il suo disappunto, cosa che non fa invece Giulio Raselli tant’è che la tronista lo “rimprovera” per la mancata reazione. Alessio, il corteggiatore di Angela, si dice un po’ geloso di Luca. Sempre Angela Nasti è uscita con Fabrizio, con cui si è instaurata una certa complicità.