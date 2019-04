Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 12 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 12 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 12 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “La Corrida”, condotta da Carlo Conti, seguita da una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Kingsman: Secret Service”: quando l geniale tecnico Richard Valentine provoca una minaccia globale, un’organizzazione di spionaggio super-segreta decide di reclutare Eggsy, un ragazzo di strada promettente quanto arrogante, e di inserirlo nell’ultra-competitivo programma di formazione dell’agenzia sotto la guida di Harry Hart, una spia di lungo corso, elegantissimo e dotato di gadget all’avanguardia. A seguire, un altro film: “The Double”.

Su Rai 3 va in onda il film, con protagonista Pif che ne è anche il regista, “La mafia uccide solo d’estate”: Palermo, anni Settanta. Il piccolo Arturo ha otto anni ma le prova tutte pur di conquistare il cuore di Flora, la sua amata compagna di banco snob e ricca che vede come una principessa irraggiungibile. Mentre cresce e va incontro alla sua educazione civile e sentimentale, senza mai smettere di corteggiare Flora, Arturo e’ testimone dei fatti di cronaca che sconvolgono la sua citta’, compresi i terribili attentati di mafia che per vent’anni, quasi sempre d’estate, rendono Palermo protagonista di una delle pagine piu’ buie della storia d’Italia. In seconda serata, “Nuovi eroi”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone l’approfondimento sui principali casi di cronaca nera italiani di “Quarto grado”, seguito da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Ciao Darwin 8”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Questa sera si sfideranno i Belli contro i Brutti. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va onda il film “Red”: Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere. Subito dopo, un altro film: “Il Signore degli anelli-La compagnia dell’anello”.

Su La7 nuovo appuntamento con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi. In seconda serata, spazio all’informazione con il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris un film cult: “Indiana Jones e il Tempio maledetto”: nel secondo capitolo della saga con l’archeologo piu’ avventuroso di tutti i tempi. Stavolta Jones dovrà vedersela con alcuni seguaci della dea Kali che hanno ridotto alla fame alcuni villaggi indiani.

Rai 1

21:25 La corrida

23:30 Tv7

Rai 2

21:20 Kingsman: Secret Service (film)

23:30 The Double (film)

Rai 3

21:20 La mafia uccide solo d’estate (film)

22:55 Rai Parlamento Intervista

23:15 Nuovi eroi

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:32 Passioni pericolose (film)

Canale 5

21:20 Ciao darwin – terre desolate

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Red (film)

23:46 Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello (film)

La 7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Johnny Stecchino (film)

23:50 Fantozzi in Paradiso (film)

Iris

20:59 Indiana Jones e il tempio maledetto (film)

23:27 Scuola di cult

Cielo

21:20 Kiki & I Segreti del Sesso (film)

23:20 VANESSA (film)

