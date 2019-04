Daniele Dal Moro prima del GF16 ha partecipato a UeD – VIDEO

Daniele Dal Moro ha provato a trovare l’amore a Uomini e Donne anni fa, ecco cosa ha detto

Al centro del gossip nelle ultime ore Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Il gieffino non è del tutto sconosciuto nel mondo dell spettacolo, due anni fa ha infatti partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

A farlo sapere è stato proprio il ragazzo nella casa più spiata d’Italia, agli altri concorrenti del reality ha detto di essere rimasto in trasmissione solo una puntata. Si era presentato a Uomini e Donne per un appuntamento al buio, quando ha visto Sonia Lorenzini ha preferito non tornare in studio dal momento che non rispecchiava il suo prototipo di donna.