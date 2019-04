Grande Fratello news, Kikò Nalli si sfoga: “Ho bisogno di essere ascoltato”

Nella Casa del “Grande Fratello 16”, Kikò Nalli è stato protagonista di uno sfogo, relativo alla separazione dall’ex moglie Tina Cipollari.

A meno da una settimana dalla loro entrata nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti del “Grande Fratello 16” stanno già vivendo i loro piccoli momenti di crisi. Il primo ad aver vissuto un momento di “debolezza” nel bunker di Cinecittà è stato Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, celebre opinionista di “Uomini e Donne”.

Parlando con i suoi compagni d’avventura, il parrucchiere ha rivelato di patire molto il giudizio degli altri, in merito alla separazione dalla vamp di Canale 5:

“Il pianto è liberatorio. Quando si smuove una cosa, esce fuori. Mi trovo in difficoltà, a 50 anni, a piangere davanti a voi. Magari, la gente pensa in modo in negativo perché hai distrutto una cosa perché è finito l’amore, è finita la passione… Dentro di te, ti viene da pensarla così. Te le devi fare le domande, altrimenti non avrai risposte”.

Kikò Nalli: “Mi sento con le spalle al muro”

Kikò, in un momento di forte emozione, ha espresso, senza riserve, il suo stato d’animo, rivelando di sentirsi spesso con le spalle al muro:

“Ti chiedi, sto facendo bene per i tuoi figli, è tutto un “sto facendo bene, sto facendo bene?”… E non pensi mai, “Come stai tu?”, “Che dici tu?” “Che pensi tu?”, non te lo dice nessuno… Qualunque padre che sta vivendo questa situazione si ritrova con le spalle al muro, è costretto solamente a rispondere”.

In aiuto di Kikò è immediatamente arrivato Michael Terlizzi che ha provato a consolarlo:

“Qui dentro, pensa a te stesso. E’ giusto, il percorso che hai fatto. Poi, nell’educazione qualche errore lo farai sempre. E’ terapeutico”.

Infine, Kikò, separato da Tina da due anni, ha rivelato che in passato ha avuto difficoltà a parlare della sua situazione familiare ed ora sente il bisogno di essere ascoltato:

“Sono due anni che mi sono lasciato con lei. Io non sono espansivo nel raccontarmi. E’ un momento che ho bisogno di essere ascoltato”.

Maria Rita Gagliardi