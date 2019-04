Meghan Markle e il Principe Harry, la nascita del royal baby non sarà annunciata subito

Buckingham Palace, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato che la nascita del primogenito del Principe Harry e Meghan Markle non sarà annunciata subito Il royal baby è già nato?

Il mondo del gossip mondiale attende con ansia che il royal baby, figlio di Meghan Markle ed il Principe Harry, venga alla luce, ma, secondo alcuni rumors che stanno circolando tramite i tabloid britannici, il bebè, probabilmente, potrebbe essere già nato. Nelle ultime ore, Buckingam Palace ha diramato un comunicato stampa, attraverso il quale ha fatto sapere che non ci sarà alcun annuncio ufficiale, legato alla venuta al mondo del pargolo:

“Il Duca e la Duchessa di Sussex sono molto grati per le manifestazioni di affetto che arrivano da persone del Regno Unito e da tutto il mondo, mentre si preparano ad accogliere il loro bambino. Le loro altezze reali hanno deciso di mantenere privata ogni notizia relativa all’arrivo del loro bambino. Il Duca e la Duchessa non vedono l’ora di condividere l’entusiasmante notizia con tutti una volta avuto modo di festeggiare in privato, come nuova famiglia”.

Essendo il bambino soltanto settimo in linea di successione al trono, per Meghan ed Harry non vige alcun obbligo legato ad un annuncio ufficiale della nascita e quindi i due, per quanto possibile, avrebbero deciso di festeggiare, almeno nelle prime ore, l’arrivo della cicogna in totale privacy.

Meghan Markle ha partorito a Frogmore House?

Nel caso in cui il bambino sia già nato, il parto sarà sicuramente avvenuto a Frogmore House, la residenza nella quale Harry e Meghan hanno appena traslocato. La ex attrice di “Suits” ha scelto di partorire naturalmente in casa facendosi aiutare da tecniche di respirazione e da una levatrice personale. Ovviamente, qualora dovesse rendersi necessario, è già pronto un elicottero che stazione nel parco della residenza per un’eventuale corsa in ospedale.

