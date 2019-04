Panico a Milano, sparatoria in mezzo alla strada: uomo colpito alla testa nella sua auto 

Sparatoria a Milano, uomo colpito alla testa

Panico questa mattina a Milano. Un uomo è stato ferito da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava nel centro della città, in via Cadore 48.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 8: un uomo è rimasto ferito quando era a bordo della sua vettura, affiancato improvvisamente da due soggetti a bordo di uno scooter che hanno aperto il fuoco. L’uomo era a bordo di una Ford station wagon, ferma al semaforo di via Cadore, in direzione di piazzale Libia, quando i due killer l’hanno affiancato. Secondo le prime informazioni l’uomo è stato colpito alla testa. È stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano e sarebbe in pericolo di vita, uno dei proiettili l’ha colpito al torace.

Sei colpi di pistola in centro

Sei i colpi di pistola sparati in centro che hanno scatenato il panico a Milano. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe 46 anni ed anche dei precedenti per traffico di droga.

Per ora la dinamica ricorda quella di un agguato studiato alla perfezione. Quando la vittima si trovava in auto lungo una strada stretta, dove non c’era passaggio per un’altra vettura, i due in motorino gli si sono affiancati ed hanno fatto fuoco.

Gli investigatori stanno concentrando tutte le indagini sulla vita del 46enne per capire quali possano essere stati i motivi dell’agguato. Probabilmente si tratta di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Sul luogo è stata inviata la Squadra mobile. Quello che è sicuro è che chi ha sparato voleva uccidere la vittima dell’agguato, puntando direttamente alla testa.