Rio de Janeiro, crollano due edifici. Morte due persone, altre 15 disperse: si scava

E’ una vera e propria tragedia quella che si è appena verificata in Brasile.

Due edifici sono crollati nella capitale Rio de Janeiro. Nel crollo, due persone sono rimaste uccise, ma stando a quanto fatto sapere dalle forze dell’ordine ci sono almeno 15 dispersi.

Sul luogo del disastro sono subito giunti i soccorsi, che stanno scavando tra le macerie nella speranza di trovare qualche sopravvissuto.

I testimoni hanno detto alla stampa locale e alla polizia che gli edifici “improvvisamente si sono sgretolati”: lo riferisce Globo.com.

Crollo forse determinato da recenti temporali

“I soccorsi locali che stanno scavando tra i detriti hanno sentito una signora urlare esattamente nella sua stanza”. Come riferisce la testata brasiliana, le case hanno tra tre e quattro piani.

Un uomo è stato portato via su una barella. La regione era stata colpita da alcuni temporali all’inizio di questa settimana, ma non è chiaro se il maltempo possa in qualche modo aver influito nel cedimento delle due strutture. Al momento del crollo non stava piovendo, fanno sapere da Rio.

Per ora non ci sono ulteriori notizie su eventuali nuovi ritrovamenti. I soccorritori sperano di poter trovare tutti i 15 dispersi ancora in vita, ma naturalmente il tempo non gioca a favore di volontari e vigili del fuoco.