Salvini: “Mi hanno chiesto di fare il sindaco a Roma”. La risposta corale dei 5 stelle: “Magna sereno”

In una recente intervista Salvini ha raccontato come alcuni romani gli abbiano chiesto di candidarsi come sindaco di Roma. Il Movimento 5 Stelle ha risposto coralmente con ironia.

Matteo Salvini si è sicuramente guadagnato i favori di molti italiani nel corso di questi mesi e questo è evidente sia dai sondaggi, sia dall’accoglienza che riceve nelle piazze che dalle opinioni che le persone esprimono sui social. Di questo generale affetto si è reso conto anche il ministro dell’Interno e non ha mai nascosto che la cosa lo renda contento.

In una recente intervista a ‘Radio 102.5‘, Salvini ha raccontato quanto capitato per le vie della Capitale mentre passeggiava: “Ieri ho salutato tanta gente per strada mi hanno detto ‘daje Mattè, vieni a fà er sindaco’ ma io continuerò a fare il ministro”. Il vice premier ha sottolineato come governare una città come Roma sia difficile, ma che se capitasse l’occasione di mettere uno dei suoi come sindaco sarebbe contento di farlo. Quindi tornando sulle dimostrazioni d’affetto delle persone: “La vita reale e l’incontro con le persone conta molto di più di mille sondaggi. Sono contento dell’affetto che mi viene dato”.

La risposta del Movimento 5 Stelle a Salvini

Il racconto di Salvini non è passato inosservato tra i consiglieri comunali di Roma che non hanno perso occasione per rispondergli con ironia. Su twitter in particolare, il Movimento 5 Stelle si è sbizzarrito lanciando l’hashtag “Magna Sereno”. Il primo a condividerlo è stato il capogruppo Giuliano Pacetti che in romanesco ha scritto: “Matte’ ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani. Te stavamo a cojona”, seguito a ruota da Daniele Diaco: “Tojeteje er vino! A Mattè, bere romanella e magnà cacio e pepe non significano sapè fa’ er sindaco de Roma. Statte bono e pensa agli Interni”. Anche la Raggi non si è risparmiata ed ha commentato in questo modo: “A Roma si risponderebbe così: Salvini magna sereno”.