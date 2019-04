Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 32esima giornata

Dopo gli impegni europei di Juventus e Napoli, le principali squadre del calcio italiano tornano in campo per la 32a giornata di Serie A, un turno che potrebbe regalare ai campioni in carica l’ottavo scudetto consecutivo e che potrebbe mostrare qualche segnale più evidente su chi sarà la quarta qualificata in Champions e chi dovrà abbandonare la massima Serie. Vediamo, dunque, nel dettaglio qual è l’offerta di Dazn (a questo link potete effettuare l’abbonamento) per gli appassionati di calcio italiano in questo fine settimana primaverile.

Serie A in streaming su Dazn: come vedere online le partite della 32a giornata

L’offerta della piattaforma streaming comincia con una delle partite più importanti (la più importante se si esclude quella che potrebbe assegnare lo scudetto alla Juve) della giornata: l’anticipo di sabato sera tra Milan e Lazio. Entrambe le squadre puntano alla qualificazione in Champions, ma i rossoneri vengono da una striscia di risultati negativi, mentre la squadra romana è sembrata fuori forma. All’andata un buon Milan sfiorò l’impresa all’Olimpico ma venne ripreso al 94′ da un gol di Correa.

Si prosegue con l’anticipo delle 12:30 tra Torino e Cagliari: i granata stanno facendo un campionato eccezionale e puntano ai 3 punti per continuare a sognare un piazzamento europeo. I sardi, però, sono una squadra ostica, in grado di mettere in difficoltà chiunque, e cercheranno di ottenere ulteriori punti per mettersi al sicuro dalla zona retrocessione. All’andata nessuna delle due compagini riuscì ad avere la meglio ed il match si concluse 0-0.

Infine verrà proposto uno dei match delle 15:00 tra Sassuolo e Parma: le due squadre emiliane hanno giocato una prima parte di campionato strabiliante, ma in questi mesi hanno fatto vedere un notevole calo prestazionale. Per entrambe adesso è il momento di mettere al sicuro la permanenza in A, ci si aspetta dunque un derby molto acceso. All’andata uno strepitoso Gervinho trascinò i ducali ad un’importante vittoria per 2-1.

Se siete interessati a seguire questi match, vi ricordiamo che il primo mese di abbonamento a Dazn è assolutamente gratuito, ecco come potete sottoscriverlo.