Strage di Erba, Azouz: “Olindo e Rosa sono innocenti, so chi è stato” – VIDEO

Strage di Ebra, Rosa e Olindo sono innocenti? Ecco cosa pensa Azouz Marzouk

A distanza di moltissimi anni si continua a parlare della Strage di Erba, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli Azouz Marzouk è convinto che Rosa e Olindo siano innocenti.

L’uomo ha perso la moglie e il figlio nella strage, già in passato aveva manifestato dei dubbi in merito alla colpevolezza di Rosa e Olindo. A detta sua sarebbe stato qualcuno che conosce: “Adesso so chi ha ucciso mia moglie e mio figlio, è una persona che conosco, Rosa e Olindo non c’entrano.”

Marzouk è convinto che ci sia un’altra storia e che molte indagini non siano state fatte, come ad esempio la visione delle telecamere presenti della zona.

L’uomo pensa che la pista della ‘ndrangheta non c’entri niente, a parer suo si tratta di una teoria che loro hanno voluto tirare fuori. Marzouk è convinto che i veri responsabili siano entrati a processo da testimoni. Proprio per questo ha chiesto alla Procura generale di Milano di cercare nuovi elementi per la revisione della sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Rosa e Olindo.