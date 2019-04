Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 13 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 13 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 13 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la terza puntata di “Ballando con le stelle”. Quale sarà la coppia eliminata di questa sera? In seconda serata, “TOP-tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Rookie”: è il giorno del “raduno”, ovvero una tradizione che vede gareggiare tra di loro le pattuglie, le quali si aggiudicano la vittoria in base a un complicato sistema di punti guadagnati per ogni arresto. Mentre Bradford e West sembrano tenere davvero molto a conquistare il primo posto, Bishop decide di non partecipare alla competizione nonostante la delusione di Nolan. A seguire, un nuovo episodio della serie “Bull”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con la divulgazione e l’approfondimento culturale di “Sapiens-Un solo pianeta”, seguito da “Tg3 Regione” e “Tg3 Nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film “Io sto con gli ippopotami”: cugini ambientalisti lottano per salvare gli animali da un bracconieri senza scrupoli. Subito dopo, il film “Una cella in due”.

Su Canale 5 va in onda la terza puntata di “Amici di Maria De Filippi”. Chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospiti musicali della puntata: Ornella Vanoni e Il Volo. In seconda serata, “Speciale Tg5” dedicato alla musica italiana.

Su Italia 1 va in onda il film, per famiglie, “Robinson Crusoe”: lo stravagante pappagallo Martedì vive su un’isola deserta insieme ai suoi eccentrici amici animali. Un giorno, dopo una violenta tempesta, nel loro mondo irrompe il naufrago Robinson Crusoe, un umano che per Martedì rappresenta il mezzo per concretizzare il suo sogno di esplorare il mondo. Nonostante le diversità, uomo e animali stringeranno una profonda amicizia e faranno fronte comune quando due gatti selvatici affamati mineranno la quotidianità del posto. A seguire, un nuovo episodio di “Dragon Ball Super”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide” che, questa sera, si occuperà del caso di Emanuela Orlandi. Subito dopo il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Nel cuore della tempesta”: Andrea, pilota di linea, e’ costretta ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. la compagnia aerea lo accuserà di imperizia.

Stasera in TV, sabato 13 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 Ballando con le stelle

0:40 Top – Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 The Rookie (serie tv)

22:40 Bull (serie tv)

Rai 3

21:40 Sapiens – Un solo pianeta

23:50 TG Regione

23:55 TG3 Mondo

Rete 4

21:27 Io sto con gli ippopotami (film)

23:52 Una cella in due (film)

Canale 5

21:20 Amici di Maria De Filippi

0:40 Speciale TG5

Italia 1

21:20 Robinson Crusoe (film)

23:15 Dragon Ball Super

La 7

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

0:50 Tg La7

Tv8

21:10 Nel cuore della tempesta (film)

23:05 Studio MotoGP

23:20 Motomondiale, GP Americhe: Qualifiche

Iris

21:00 Le belve (film)

23:41 La promessa dell’assassino (film)

Cielo

21:20 L’ATTENZIONE (film)

23:10 Scambisti

Maria Rita Gagliardi