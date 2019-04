Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nuovo botta e risposta sui social

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sono protagonisti di un nuovo scontro via social.

Che tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non corra buon sangue è ormai assodato. La showgirl ed il conduttore sono legati da un astio che dura, ormai, da anni e reso noto al grande pubblico, durante un litigio avvenuto, in diretta tv durante una puntata de “I Fatti Vostri”, quando Adriana rivelò l’età di Giancarlo e lui le diede della rompipalle.

I due, che come vi abbiamo raccontato attraverso questo post per quell’episodio potrebbero andare a processo, nelle ultime ore, su Facebook, sono stati protagonisti di un altro scontro a distanza.

Il botta e risposta social tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Tutto è nato quando “Blitz Quotidiano” ha pubblicato la notizia secondo la quale Adriana potrebbe tornare a condurre, proprio insieme a Giancarlo, “I Fatti Vostri” (ve ne abbiamo parlato qui). Magalli, sul suo profilo Facebook, ha ripeso l’articolo e lo ha commentato, scrivendo una sonora risata e chiarendo, in un secondo momento:

“Io non rido di Adriana, come non riderei di nessun altro che perdesse il lavoro, rido di quei siti pseudo giornalistici che per attirare visualizzazioni pubblicano notizie assurde e prive di ogni fondamento”.

Al commento di Magalli, ha fatto seguito quello della Volpe che, a sua volta, con fare piccato, ha risposto al presentatore:

“Mi piacerebbe sapere se anche i direttori della Rai, dal Cda al direttore generale fino ad arrivare al direttore di rete ridono come te… ci vuole coraggio ad essere così spavaldo #ridebenechirideultimo”.

Insomma, una rivalità che sembra destinata a non avere fine.

Maria Rita Gagliardi