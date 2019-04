Giulia De Lellis e Damante insieme al Coachella – VIDEO

Andrea Damante e Giulia De Lellis complici e innamorati in California

Si continua a parlare della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, i due in questi giorni si trovano insieme al Coachella, famoso festival musicale che si svolge ogni anno in California.

A confermarlo sono stati i diretti interessati, entrambi hanno infatti postato foto e video dell’evento, facendo chiaramente intendere ai loro tantissimi fan di essere insieme, senza però mostrarsi insieme.

I due speravano forse di confondersi tra la folla, in molti però li hanno pizzicati e fotografati insieme in atteggiamenti intimi. I due confermeranno presto di essere tornati insieme? Non ci resta che attendere per scoprirlo.