Il militante anti-vegano fu espulso dalla sua scuola. Aggredì alcuni ragazzi a coltellate

Un manifestante anti-vegano è stato espulso dalla sua scuola dopo aver accoltellato quattro studenti.

Come raccontato dal quotidiano britannico “Metro”, lo YouTuber Gatis Lagzdins, meglio conosciuto come Sv3rige, ha recentemente portato il suo tour “carnivoro” nel Regno Unito, divorando uno scoiattolo crudo a Londra e una testa di maiale a Brighton.

Tuttavia, nelle ultime ore è emerso che nel 2006, quando aveva solo 16 anni, Gatis ha aggredito alcuni suoi compagni di classe in Lettonia.

L’anti-vegano ha pugnalato e ferito due ragazzi e una ragazza nella sua classe, e ha aggredito un terzo studente mentre fuggiva.

L’anti-vegano “riconosciuto” dalla direttrice della scuola

La polizia lettone ha detto di averlo trovato seduto davanti a un computer dopo l’aggressione, con i due coltelli al suo fianco. Tutte e quattro le vittime sono state portate in ospedale dove sono state curate per delle ferite leggere. Gatis affermò all’epoca di essere stato “influenzato da un film”, mentre la sua direttrice, Parsla Kopmane, disse che aveva una “passione per i giochi per computer”.

La signora Kopmane è ancora responsabile della scuola, e ha identificato Gatis da un video della sua ultima protesta al Soho Vegan Market. “Sì, Gatis Lagzdins ha studiato qui da noi – ha raccontato a “Metro” – Tuttavia, dopo i gravi fatti del 2006 è stato espulso dalla scuola”.